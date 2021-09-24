Українська модель і телеведуча Світлана Вольнова розповіла про трагедію, яка її потрясла

Зірка зробила відверте зізнання про те, який великий вплив на неї справила смерть близької людини. Про це зірка говорила в програмі "Відверто.LIVE" в ефірі каналу LIVE.

Минулого року у віці 48 років помер дизайнер Сергій Єрмаков. Трагедія стала для Вольнової найсильнішим ударом.

"Це більше ніж друг, розумієш? Коли він пішов, зникла якась частина мене", - розповіла телеведуча.

За словами зірки, після трагедії вона перестала триматися за світське життя, а в її житті почався новий етап, адже їй здавалося - вона втратила частину себе.

"Мені навіть соромно зізнаватися, але смерть Єрмакова я переживала на рівні зі смертю свого батька", - поділилася Світлана Вольнова.

Модель зазначила, що після трагедії її перестали запрошувати на зйомки українські телеканали, вона не знає про причину такої заборони.

Світська левиця розповідає, що її навіть запрошували працювати в США, але вона не говорила англійською, і це стало великою проблемою.

Світлана Вольнова зазначила, що вдруге вийшла заміж за американця Річарда завдяки подрузі, яка листувалася з ним під фотографіями телеведучої.

Коли чоловік приїхав до Києва, він зрозумів, що з ним спілкувалася інша дівчина, але продовжив спілкування з Вольновою.

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