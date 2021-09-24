Відомий артист Дмитро Монатік показав свою красуню-дружину Ірину на курорті в Італії

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проєктів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку - Дмитро в білому костюмі з чорними візерунками з сорочки і шорт, обіймає свою дружину Ірину. Обраниця Монатіка позує на камеру в шикарному вигляді. На ній чорний топ, який підкреслює її форми і довга червона спідниця.

Фанати засипали сімейну пару приємними словами в коментарях: "Костюм бомба", "Шикарні", "Красиві такі", "Найкращі", "Які класні", "Гарненькі", "Дмитро, треба ще щось про дружину нове заспівати Вам, це ж королева", "Дуже приємна жінка. Апетитний. Не суповий набір".

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