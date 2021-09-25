Співачка Таюне (Таїсія Сватко) звернулася до українців і подякувала їм за підтримку
Співачка все більше набирає популярність в Україні, передає Politeka.net. Довгий час Таюне виступає на бек-вокалі у відомого співака Олега Винника.
За неофіційними даними, Таїсія - таємна дружина артиста, зв'язок з якою він приховує, адже особисте життя коментувати не любить.
Днями артистка випустила нову пісню, автором музики й слів став Олег Винник. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
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Українці подякували артистці за творчість і написали їй багато приємних слів. Таїсія звернулася до шанувальників в новому пості в Instagram.
"Доброго ранку 😀
Дякуємо за ваші щирі вітання з прем'єрою, теплі коментарі та відгуки! Для кожного виконавця найважливіше відчувати, що його пісня звучить в серцях людей ❤ дня сингл "Подруга" можна слухати і завантажувати на будь-яких зручних для вас цифрових платформах!",- написала "таємна" дружина Олега Винника.
За чотири години пост зібрав 1000 лайків і багато коментарів:
"Доброго ранку, Таєчко! Класна новина, дуже чекала! 😀 Дякую! ❤ ️ ", "Ще раз, від душі вітаю, довгий, добрий шлях пісні.🙌 ❤ ️ ", "Чудова п'ятнична новина) вітаємо ще раз❤️","Пісня вау прикольненька".
Нагадаємо, що "таємна дружина" Олега Винника з'явилася в компанії відомих ведучих
Також Politeka писала, що "таємна дружина" Олега Винника похвалилася радісною новиною і приймає привітання