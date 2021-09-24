Відома співачка Настя Каменських розкішне авто, яке збирається розіграти серед фанатів
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і дружини продюсера Потапа Настя Каменських часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася чарівним фото, на якому позує у красивого білого автомобіля, який збирається розіграти серед фанатів.
На фотографії Настя зображена на вулиці, вона притулилася грудьми і сперлася на капот автомобіля. Перед камерою красуня з'явилася у вузьких шкіряних штанях і білій кофтині, а на її ногах стильні чорно-білі кроси. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
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У підписі до фотографії Каменських розповіла про свій розіграш і пояснила умови участі в ньому: "Не віриться, що вже через 48 годин ця дівчинка знайде свого законного власника, або ви завжди можете вибрати гроші". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами і відповідями.
Нагадаємо, Настя Каменських розплакалася прямо перед камерою: "Розуміла, що час його забере".
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