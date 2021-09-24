Дружина знаменитого українського співака Дмитра Монатика показала жаркий образ, в якому вона вирушила гуляти на відпочинку
Як пише Politeka.net, Ірина Монатик поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Нещодавно Ірина з чоловіком проводили час в Італії, насолоджуючись її архітектурою і атмосферою. Під час цієї поїздки пара також встигла пофотографуватися, щоб ділитися місцевою красою з шанувальниками.
Так, в новому пості Монатик показала, як прогулювалася в Італії в теплий сонячний день. Одягнена вона була дуже легко: на ній була чорна майка і летить червона спідниця. Жінка життєрадісно крокувала по розкішному закладу з незвичайною архітектурою. На її обличчі можна було помітити щасливу посмішку.
"Ходою входжу у вихідні", - підписала знімок Ірина.
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На її пост відреагувала ведуча Лілія Ребрик.
"Скільки легкості і свободи! Так тримати!", - написала вона.
Шанувальники Монатик також не змогли пройти повз.
"Нереальна краса!", "Яскраво", "Боже мій, які соковиті кольори. Красуня", "красива Ірина в красивому", "дуже атмосферно", «вогонь», "найкрасивіша мила", - пишуть люди.
Нагадаємо, Монатик похвалився красунею-дружиною в легкому вбранні на курорті.
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