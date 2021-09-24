Популярна українська співачка Злата Огневич зізналася, що один з учасників "Холостячці" влаштував для неї найкраще побачення в її житті

Зірка відверто розповіла про те, що відчувала під час першого побачення на проекті, головною героїнею якого вона стала в другому сезоні. У цьому випуску Огневич вирушила стрибати з парашутом з одним з учасників - Дмитром Шевченком.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram співачка розповіла, що це було найкраще побачення в її житті, пише Politeka.net.

"Чи мріяла я про подібне? Так! І дуже давно. Чи думала, що вже на першому побаченні з чоловіком мене чекає стрибок з парашутом? Звичайно ж ні!", - зізналася Злата.

Вона підкреслила, що відчуття від стрибка з висоти 3000 метрів виявилися непередаваними.

"Я закохалася в небо з першого стрибка і тепер.... ХОЧУ ЩЕ! Першу перевірку на силу духу і витривалість я пройшла", - розповіла співачка.

У той же час вона зазначила, що перед тим як відчути ейфорію їй довелося пережити найсильніший страх. Втім, це не зіпсувало її вражень від стрибка.

"Нічого не бійтеся, живіть в кайф", - порадила своїм шанувальникам артистка.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник засвітив ефектний образ Огневич з нового випуску.

Як повідомляла Politeka, переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу.

Також Politeka писала, що Огневич розговорилася, хто їй сподобався на першій вечірці і хто переможе в "Холостячці".