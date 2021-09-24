Відомий шеф-кухар і головний суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво підняв тему чоловічого догляду за собою, висловивши категоричну думку

49-річний ресторатор колумбійського походження поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому він вирішив поговорити про те, чи повинен чоловік доглядати за собою. Думка Ектора на цей рахунок виявилася вельми категоричною.

"Однозначно, так! Неважливо, він медіа особистість, бізнесмен, спортсмен або простий хлопець. Руки, нігті, волосся, аромат, зуби, шкіра — все це вимагає догляд. Жодна дівчина не хоче тримати за руку залізний мочалка або цілувати попільничка", - відверто написав Хіменес-Браво (орфографія автора збережена).

Шоумен зізнався, що до свого дебюту на телебаченні приділяв догляду не надто багато уваги: у нього був всього один крем, який Ектор використовував для будь-яких частин тіла. Однак, після початку зйомок для "МастерШеф" він швидко зрозумів, що такого догляду не вистачає для шкіри, яка постійно піддається стресу через рясного гриму.

Зрештою шоумен звернувся до дерматолога, після чого і почала серйозно підходити до догляду за собою.

За словами Ектора, зараз він приділяє догляду процедурам по 5-7 хвилин щоранку і вечір, а також раз на місяць ходить до косметолога.

Шоумен також додав, що виглядати молодо йому допомагають його Колумбійське коріння і здоровий спосіб життя.

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