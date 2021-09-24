Знаменита українська співачка Руслана, яка нещодавно вирішила повернутися на екрани у складі суддів шоу "Співають всі", розповіла про свою любов до Львова, поділившись знімками з цього міста

Руслана Лижичко у своєму Instagram розповіла про новий проект, в якому взяла участь, пише Politeka.net.

Так, співачка стала частиною презентації арт-інсталяції у Львові, в якій за допомогою програм звукового дизайну і 3D-візуалізація були трансформовані звуки міста. У своєму пості 48-річна співачка зізналася, що завжди рада повернутися до Львова.

"Я обожнюю свій рідний Львів. Де б я не була, він завжди звучить в моєму серці, і я чую його звучання. Це обертання вовчок, яким я грала в дитинстві. Це звучання пари при заварюванні кави. Це удари диригентської палички по пюпітру. Це стукіт трамвая по дорозі на повороті і тремтіння (резонанс) землі від цього...", - написала зірка.

Руслана також поділилася своїми фото з презентації. На них співачка була одягнена в коротку білу сукню незвичайного крою. Зірка грала на фортепіано в мальовничому дворику і виглядала дуже щасливою.

Нагадаємо, Руслана на місці масштабної трагедії зачепила українців.

Як повідомляла Politeka, 48-річна Руслана вразила фізичною формою під час забігу.

Також Politeka писала, що Руслана зважилася повернутися на сцену і стала суддею нового шоу.