Відома українська реперша Alyona Alyona поділилася корисними порадами, які будуть актуальними для меломанів

Виконавиця присвятила новий пост в Instagram музиці і тому, як нею правильно насолоджуватися. Про це пише Politeka.net. Так, Олена вирішила поділитися з шанувальниками корисними порадами, які можуть зробити прослуховування музики більш приємним.

"Ти слухавши музику неправильно!",- почала свій пост знаменитість.

Для початку вона порадила завжди підтанцьовувати під музику, не забуваючи про "кач" головою.

"Ти у кліпі! Так-так, ти не просто слухаєш трек, ти вже герой кліпу. Ти не їдеш на маршрутці з роботи, ти мчиш на червоному кабріолеті поруч з симпатичним Антоніо і загадково дивишся на дорогу. 3. Не знаємо всіх слів. Стосується англомовних пісень. Чітко співаємо тільки Приспів, потім придумуємо щось схоже, щоб здавалося ніби знаємо всі слова з пісні", - також написала реперша.

Вона також з гумором порадила включати гучність в навушниках на максимум, попрощавшись зі своєю барабанною перетинкою.

Цей пост Олена супроводила власним фото. На ньому виконавиця позувала на тлі стріт-арту в білій футболці і яскравих легінсах, а також з навушниками у вухах.

Шанувальники відреагували на її пост.

"Яка ти красуня", "Танцюю під твої треки", "яка ти самовпевнена. Як досягла цього?",- пишуть люди.

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