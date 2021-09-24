Популярна українська співачка Наталія Могилевська розповіла про те, над чим зараз працює

Зірка, яка нещодавно стала капітаном зіркової команди на шоу» Співають всі", розповіла у своєму Instagram, що найближчими днями її чекає важлива подія: день відкритих дверей у школі талантів, яку вона відкрила для дітей.

"Залишилося 2 дні...До чого? Правильно, до Дня відкритих дверей у моїй улюбленій Talant school. Тому я вся в підготовці! Я дійсно вважаю, що освіта починається з майстра, або просто вчителя, як ми звикли їх називати. Тому, до підбору педагогів я приділяю не просто багато часу, а дуже багато!", - розповіла співачка.

Вона додала, що для неї важливо, щоб діти любили те, чим займаються в школі.

Цей пост Могилевська супроводила фото, на якому вона сиділа в світлому светрі в аудиторії школи. Виглядала співачка дуже задумливою.

Шанувальники зірки тут же відгукнулися на її пост.

"Наталя як завжди топ!", "Завжди на висоті", "Моя улюблена! Просто захоплення!", "Удачі і процвітання!!", "От якщо б всі так ставилися до своєї справи", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська підколола Ірину Білик, інтерв'ю довелося терміново перервати.

Як повідомляла Politeka, Могилевська показала, як виглядала багато років тому, архівні кадри.

Також Politeka писала, що Могилевська зізналася, від чого страждає восени, і розповіла про свою боротьбу.