Оля Полякова показала образ для шоу "Маска", який здивував навіть її саму

Як відомо, популярна українська співачка разом з Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком і Дзідзьо є одним із зіркових детективів на шоу «Маска». Зараз творці проекту щосили готуються до прем'єри другого сезону, а зірки публікують в соцмережах все більше кадрів зі зйомок.

Як пише Politeka.net, цього разу Полякова показала в сторіз один з незвичайних образів, який їй довелося приміряти на шоу. Зірка зняла себе на відео в гримерці, демонструючи перуку ніжно-персикового відтінку і яскравий макіяж.

Головною родзинкою цього образу стали величезні накладні вії, якими прикрасили не тільки верхні, але і нижні повіки зірки.

"Ну здрастуйте, улюблені. Як же я обожнюю "Маску" за можливість ось таких експериментів! Дивіться, три пари вій! О, очіщі які!",- захопилася власним виглядом Оля.

Потім вона показала себе вже на знімальному майданчику. На кадрах можна розглянути фрагменти її блакитного костюма з величезними золотими прикрасами.

На кадрах співачка вирішила пожартувати над своїм колегою Данилко, який сидів поруч і виглядав задуманим.

"Прокидайтеся, Андрій!", - голосно звернулася до нього Полякова.

"А я не сплю!",- відповів артист.

"Дивись, який ти гарний у мене тут!", - тут же відреагувала Оля.

Нагадаємо, Полякова в шкіряному вбранні, як у Дженніфер Лопес, вбила Dzidzio на зйомках "Маски".

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