Співачка і актриса Дженніфер Лопес здивувала осіннім цибулею під час прогулянки

Дженніфер Лопес обговорюють в мережі досить активно після її епічної появи разом з Беном Аффлеком на Венеціанському кінофестивалі. Причому актор відписався від Instagram співачки прямо перед своїм повітом в Техас на зйомки.

Сама Лопес ніяк не коментує цей випадок, але її вже не раз помічали під час самотніх прогулянок по місту без супроводу коханого. Раніше зірка часто з'являлася з Аффлеком на прогулянках і в ресторанах.

Цього разу Дженніфер вдалося вразити саме зовнішнім виглядом. Артистка добре утеплилася, з'явившись на вулиці в шубі "Тедді", черевиках на шнурівці в тон і вузьких джинсах темно-сірого відтінку. Звично зав'язані волосся в пучок і сонцезахисні окуляри завершили осінній образ знаменитості. Такий нестандартний вибір образу відразу привернув увагу оточуючих.

Варто відзначити, що за собою Лопес стежить постійно - вона не голодує, щоб залишатися стрункою, але багато займається з двома різними тренерами і користується послугами дієтолога, що становить їй правильне «корисне» меню.

"Я вкрай рідко пропускаю тренування. Іноді, звичайно, я можу допізна працювати, але в таких випадках я кажу собі: Просто зроби це, всього лише одна година", – говорила раніше Лопес в інтерв'ю, розкриваючи секрет успіху по догляду за тілом.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

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