Відома актриса Марго Роббі може похвалитися не тільки ідеальною фігурою, але і відмінним почуттям стилю

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Марго Роббі, яку підозрюють у романі з колишнім чоловіком Анжеліни Джолі Бредом Піттом, може похвалитися не тільки своїм талантом, але і відмінною фігурою. Нещодавно на фан-сторінці, присвяченій зірці, опублікували кілька кадрів красуні в розкішних образах, назвавши її богинею.

На першому фото Марго позує в приталеному чорно-білій сукні в хитромудрі смужки, яке красиво підкреслило її витончене тіло. волосся красуні розпущені і акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

На другому знімку актриса відображена в профіль, але повернула голову до камери. Тут вона у вузькій чорній сукні з цікавим "коміром" на спині, яке повторять всі спокусливі вигини тіла. Зачіска і макіяж залишаються все ті ж.

На третьому фото Роббі присіла навпочіпки і елегантно позує фотографу. Тут вона з'явилася в пишному світлому платті зі шлейфом, яке робить її образ більш романтичним і жіночним.

У підписі до публікації написали: "Не втомимося повторювати, що вона богиня".

Нагадаємо, Марго Роббі, яку запідозрили в романі з Бредом Піттом, заінтригувала виглядом в халатику: "Сама витівка".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі блиснула привабливою красою в компанії зоряного красеня: фото з катера

Також Politeka писала, що Марго Роббі, яку підозрюють у романі з Бредом Піттом, зачарувала виглядом у білому вбранні: "Богиня".