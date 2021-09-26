Популярна українська співачка Мішель Андраде вирушила за кордон з відомим блогером
Відома артистка вже довгий час працює ведучою на шоу "Орел і Решка", передає Politeka.net.
Так, стало відомо, що співачка разом з блогером Кирилом Макашовим вирушила до Азербайджану.
На новому фото в офіційній групі Мішель Андраде позувала в білій футболці й смугастих брюках, спершись на спину свого колеги-красеня.
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Життя поруч з нафтовими вишками, супердорогі авто, щоб показати свій статус - це все про азербайджанців.
Чим вони схожі на нас і чим відрізняються - дивись вже зараз", - написали автори публікації.
За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і жодного коментаря.
Зазначимо, Мішель Андраде разом з Кирилом Макашовим вже встигли показати життя в Непалі, Грузії, Туреччини та в інших країнах.
Випуски швидко збирають багато коментарів і лайків. Деякі вважають, що Мішель-найкраща ведуча програми.
Сама артистка не боїться експериментів. Зокрема, вона відвідала Тушетію в Грузії - це місце, де рідко бувають туристи. Дістатися туди можна тільки чотири місяці в році по "дорозі Смерті".
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