Популярна українська співачка Мішель Андраде вирушила за кордон з відомим блогером

Відома артистка вже довгий час працює ведучою на шоу "Орел і Решка", передає Politeka.net.

Так, стало відомо, що співачка разом з блогером Кирилом Макашовим вирушила до Азербайджану.

На новому фото в офіційній групі Мішель Андраде позувала в білій футболці й смугастих брюках, спершись на спину свого колеги-красеня.

"Орел і Решка. Земляни" вриваються в Азербайджан 🇦 🇿

Життя поруч з нафтовими вишками, супердорогі авто, щоб показати свій статус - це все про азербайджанців.

Чим вони схожі на нас і чим відрізняються - дивись вже зараз", - написали автори публікації.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і жодного коментаря.

Зазначимо, Мішель Андраде разом з Кирилом Макашовим вже встигли показати життя в Непалі, Грузії, Туреччини та в інших країнах.

Випуски швидко збирають багато коментарів і лайків. Деякі вважають, що Мішель-найкраща ведуча програми.

Сама артистка не боїться експериментів. Зокрема, вона відвідала Тушетію в Грузії - це місце, де рідко бувають туристи. Дістатися туди можна тільки чотири місяці в році по "дорозі Смерті".

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