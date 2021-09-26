Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як відпочиває з подругами

Як пише Politeka.net, 31-річна відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка прославилася завдяки участі в гурті "Время и стекло", зараз активно розвиває сольну кар’єру під псевдонімом DOROFEEVA. Зараз співачка багато працює та гастролює Україною, тому часу на відпочинку майже немає.

У своєму Instagram Дорофєєва часто публікує різні світлини та відео й розповідає про своє особисте життя. Цього разу співачка показала дружню зустріч з подругами-колегами, які працюють в Mozgi Entertainment. Так, Надя разом з колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою та іншими колегами влаштувала дружні посиденьки за бокалом Martini.

"Друзі, їжа, Martini Fiero & Tonic і великі плани! Ми рідко всі разом бачимося поза офісом і здається, що це треба виправляти. Такі неформальні зустрічі дуже надихають і мотивують ❤️", - написала Дорофєєва.

"Які ви котики зайчики сонечка 🙂🙂", " Найкращі! ❤️🙏", " Ми чекаємо альбом🙌❤️", "Чекаємо нових крутих робіт від DOROFEEVA! ♥", " А ми в очікуванні нового альбому😍🔥", " Дуже чекаємо новий сингл і кліп до нього❤", " Яка команда шикарна 💔💔", " Ми чекаємо побачити і почути все плани !!!", - написали шанувальники. ️

Рaніше Politeka писaлa, що чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився, звернувшись до українців: "Давайте, люди, будемо егоїстами".

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A ще Politeka повідомлялa, що побитий танцюрист Дорофєєвої розповів про операції й свій стан після коми: "Я не пам'ятаю...".