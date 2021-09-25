Екс-солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська похвалилася новим образом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру, і тепер виступає собі сама продюсер і спонсор, поділилася новим фото в Instagram.

Слава Камінська, яку звикли бачити з яскраво рудим волоссям, постала в новому образі – брюнетки.

Такі зміни зовнішності викликали неоднозначну реакцію.

"Блін, я подумала що це Ірина Понаровська😂але мені подобаєтеся ви в такому вигляді🔥 щось в цьому є", "класно чорний колір волосся", "як ви тут схожі на училку)) особливо кільця-прям моя географічка😂 дуже цікавий образ", "чорний колір не твоє :), образ🔥", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, група "НеАнгели" в 2021 році оголосила про завершення роботи через 15 років існування. При цьому відомо, що група продовжить виступати, але виключно на приватних заходах.

Нагадаємо, екс-солістку "НеАнгелів" Камінську після розлучення зняли з відомим екс-нардепом.

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" залізла під душ і розповіла про новий для себе досвід: "Для першого разу..."

Також Politeka писала, що Камінська чесно розповіла про причини розпаду "НеАнгелів" і хто тепер її продюсер.