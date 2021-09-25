Зірка розповіла про пропозицію, яка її зацікавила

Знаменита українська співачка Руслана Лижичко, яка перебуває у складі суддів шоу «Співають всі", влаштувала фурор на проєкті

Про співачку Руслану заговорив весь світ після її перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення-2004" зі своєю відомою піснею "Дикі танці" ("Wild Dances"), пише Politeka.net.

Пізніше Руслана практично зникла з телеекранів, але несподівано повернулася в цьому році. Зірка зайняла місце однієї зі 100 суддів на шоу "Співають всі". Про це артистка розповіла в Instagram:

"Сьогодні на "Співають всі" влаштую #Дикітанці, після чого приєднаюся до зоряної сотні проекту.

Я без вагань погодилася на цю пропозицію.

Мені було цікаво подивитися, що відбувається сьогодні в серцях нових музикантів, як вони співають, як мислять.

Мені хотілося побачити нову амбіцію. І я її побачила!".

На фото була відображена Руслана Лижичко у своєму знаменитому костюмі, в якому видно її накачані руки, прес і ноги, а також сотня захоплених суддів.

Публікація швидко зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.

Зазначимо, на шоу "Співають всі" учасники борються за перемогу, а їх оцінює зіркове журі. Капітаном стала популярна українська співачка Наталія Могилевська, голос якої вирішальний.

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