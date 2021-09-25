Знаменита українська співачка Руслана Лижичко, яка перебуває у складі суддів шоу «Співають всі", влаштувала фурор на проєкті
Про співачку Руслану заговорив весь світ після її перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення-2004" зі своєю відомою піснею "Дикі танці" ("Wild Dances"), пише Politeka.net.
Пізніше Руслана практично зникла з телеекранів, але несподівано повернулася в цьому році. Зірка зайняла місце однієї зі 100 суддів на шоу "Співають всі". Про це артистка розповіла в Instagram:
"Сьогодні на "Співають всі" влаштую #Дикітанці, після чого приєднаюся до зоряної сотні проекту.
Дочка Пугачової Орбакайте осоромилася на зйомках, змусивши сміятися відомого актора: "Завжди готова..."
Дружина Монатіка в спідниці, що розлітається, підкорила Лілію Ребрик новим образом: "Скільки свободи"
Дмитро Дікусар звернувся до українців з важливими словами: "Третій ефір був для мене останнім..."
Небезпечну інфекцію завезли в Україну, термінове попередження: що краще не купувати зараз
Лопес в маленькому купальнику показала, чим привернути увагу на пляжі: кадри
Я без вагань погодилася на цю пропозицію.
Мені було цікаво подивитися, що відбувається сьогодні в серцях нових музикантів, як вони співають, як мислять.
Мені хотілося побачити нову амбіцію. І я її побачила!".
На фото була відображена Руслана Лижичко у своєму знаменитому костюмі, в якому видно її накачані руки, прес і ноги, а також сотня захоплених суддів.
Публікація швидко зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.
Зазначимо, на шоу "Співають всі" учасники борються за перемогу, а їх оцінює зіркове журі. Капітаном стала популярна українська співачка Наталія Могилевська, голос якої вирішальний.
Нагадавши, 48-річна Руслана засвітилася в короткій білій сукні і зробила зізнання
Як повідомляла Politeka, Руслана на місці масштабної трагедії зачепила українців
Також Politeka писала, що 48-річна Руслана в шкіряному міні вразила рельєфною фігурою