Оля Полякова знову прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної, цього разу розповівши про життя своєї дочки
У новому ефірі шоу "Дорослі дівчатка" з Машею Єфросиніною, Ольга підняла багато різних тем, що стосуються освіти і виховання дочки, не обійшлося без теми хейта і її поведінки. За словами Ольги, нещодавно дочка її "підставила", запросивши з чоловіком на концерт.
За її словами, Маша-відповідальна і самостійна дівчина, вона вже зараз сама собі заробляє на життя, а ще сама займається музикою. Ольга до цього не причетна і дочка навіть відмовилася від порад. Тому на концерті, куди її запросили, Полякова була в шоці, коли почула дочка, співаючу нецензурні слова перед її колегами:
"Це була підстава, там були знайомі, вони знімали все наживо. Сенс ховатися? Я теж знімала. Пізніше я запитала Машу, чому вона так зробила і чи не боїться вона того, що вже завтра на нас обрушиться хвиля хейта. А вона сказала, що готова до цього, це піднімає актив".
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Пізніше Полякова вирішила звернути увагу на скандального співака і порадила дітям співати такі пісні:
"Давайте почнемо з того, що Моргенштерн-глибоко талановита людина. Це потрібно теж розуміти. Будь ласка, пробуйте-записуйте пісні з матюками. Ось моя Маша пробує".
Нагадавши, Полякова в шкіряному вбранні, як у Дженніфер Лопес, вбила Dzidzio на зйомках "Маски".
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