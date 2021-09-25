Популярна українська блогерка Саша Пустовіт після скандального розлучення з Ігорем Пустовітом опинилася в центрі уваги

Після інтерв'ю пари різним телеведучим в мережі продовжують дивуватися шокуючої інформації, яка спливла після розповіді Пустовітів. Причому у кожного своя точка зору.

На тлі пліток, чуток і безлічі хейта чоловік опинився в центрі гніву аудиторії. Проте, його це не хвилює і він запевняє, що правда не така, як її підносить колишня дружина. У свою чергу блогер Ігор Пустовіт, не приховував, що у нього є нова кохана.

Зараз він зустрічається з молодою дівчиною, з якою щасливий в нових відносинах. Однак, свою обраницю він не розсекречував. І навіть в новому сторі приховав її обличчя під смайлком»щоб не наврочили".

На знімку добре видно, як Пустовіт позує на тлі моря зі стрункою засмаглою шатенкою в білому купальнику. Відомо, що парочка поїхала відпочивати разом до Греції.

Нову дівчину за версією шанувальників звуть Ліна, їй 23 роки. Парочка вже відпочивала разом в Іспанії. Зараз дівчина постить фото з Афін у своєму фотоблозі.

В інтерв'ю Саша Пустовіт розповіла максимально багато всього про чоловіка, чим і спровокувала хвилю обговорень. Причиною остаточної сварки стала недовіра чоловіка, який поліз до неї в телефон і прочитав всі листування, намагаючись викрити в зраді. Ігор Пустовіт навіть вирішив використати хвороби Саші проти неї.

"Булімія - це його фетиш. Мене цим принижувати і мене цим вбивати. Серед ночі він мені надсилає погрози", - розповідала дівчина. Після цього Саша зібралася з силами, щоб зізнатися в болючих для неї моментах.

Під час першої вагітності лікарі поставили їй діагноз туберкульоз, а ігор зажадав аборт, не бажаючи лікувати хвору дитину.

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