Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, як проводить вихідні дні

Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук стала ведучою одного з найпопулярніших українських шоу замість Тіни Кароль. Дівчина вже була запрошеною ведучою в "Танцях", зустрічаючи учасників шоу на балконі. Тепер красуня є повноцінною партнеркою беззмінного Юрія Горбунова.

Як відомо, Іванна Онуфрійчук родом з Вінницької області. Вона починала свою кар'єру як модель, беручи участь у численних конкурсах краси і завойовуючи титули. Пізніше дівчина довго вчилася на телеведучу і вела кілька програм на українському телебаченні.

Відомо, що 35-річна красуня одружена з казахським бізнесменом, який живе в Швейцарії. У вільний від зйомок час Іванна літає до чоловіка на відпочинок. На свіжому відео в Instagram, вона показала, як насолоджується життям за кордоном.

"Бажаю всім чудових вихідних!",- підписала відео телеведуча.

У коментарях їй залишили масу приємних побажань.

"Райська насолода", «гарного відпочинку», "ти дуже красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук показала багатого чоловіка:"такий заможний чоловік".

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