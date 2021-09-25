Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка стала новою учасницею "Танців з зірками", розповіла, що чекає глядачів у новому ефірі

Як пише Politeka.net, Ольга Харлан виступає на шоу в парі з колишнім чоловіком Ірини Білик Дмитром Дікусаром. Парі пророкують вихід у фінал, адже Дікусара просто обожнюють глядачі. На фото Ольга в атласній сукні буквально розтанула в руках партнера.

"Друзі, вже завтра наступний прямий ефір @tanci1plus1! Якось швидко час летить! Тим не менш, вас чекає незабутній вечір! Тому що це буде "вечір латини" і це, ой, як гаряче!",- зазначила Харлан.

У коментарях зірковій красуні і її партнеру залишили масу приємних слів.

"Кращий стиль танцю!!! Удачі, Оля!", "О мій Бог! Припини. Ти занадто красива", "Наша Чемпіоночка", "Красиві", "Краща пара сезону!", "Оля, ви - шикарна дівчина. Просто космос! Бажаю вам перемоги. І партнер у вас найкращий", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Харлан застукали за лаштунками "Танців з зірками" з італійським красенем: "Люблю".

Ще Politeka писала, що Харлан показала підготовку чемпіона Горуни до нового ефіру танцювального шоу: "на стилі!".

Також Politeka повідомляла, що Харлан після поразки на Олімпіаді зробила заяву: «боляче, страшно, але...».