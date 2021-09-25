Відома телеведуча і блогер Леся Нікітюк покрасувалася в машині, поки стояла в пробці
Як пише Politeka.net, 33-річна красуня опублікувала фото, зроблене в автомобілі. Леся сиділа за кермом і, судячи з усього, прямувала на роботу. Нікітюк була одягнена в досить суворе вбрання. На ній красувалася блузка із зав'язками і об'ємний чорний піджак. Вона посміхалася і виглядала досить задоволеною. Волосся у Нікітюк було зібране, а на обличчі красувався свіжий макіяж.
"Коли зайшла у вікіпедію і півдня переходила за посиланнями, тепер на роботу... Як ваш суботник?",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Красуня", «Котя», «Ось чому зараз пробки там, де ти стоїш», «яка мила», «Наряд просто топ», «Леся, вам так пасує строгий костюм», "Дівчина з вищого суспільства", - пишуть користувачі Мережі.
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Зазначимо, що Нікітюк сьогодні є однією з найпопулярніших телеведучих в Україні.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк була ошелешена заявою мами:"хотіла Льошеньку".
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