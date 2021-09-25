Переможниця 11 сезону "Холостяка" Анна Богдан показала, куди полетіла разом зі своїм коханим Михайлом Заливако

Як пише Politeka.net, красуня регулярно ділиться з шанувальниками подробицями зі свого особистого життя. Вона із задоволенням показує свої подорожі, а також, як проведить час з «Холостяком».

Цього разу парочка поїхала в одне з найромантичніших місць на планеті. Богдан і Заливако вирушили до Італії, вирішивши відвідати Венецію. Анна записала відео з поїзда, розповівши шанувальникам про свої плани.

"Ще годину і ми будемо у Венеції. Цілий день сьогодні проведемо у Венеції. Я була в Італії вже багато разів, але якось не виходило у мене доїхати до Венеції. Тому нарешті я доберуся до цього міста. Ми нещодавно проїхали Верону. Дуже хотілося потрапити на балкон Джульєтти, але ми не встигнемо, тому що у нас ще багато планів", - зазначила Анна.

Пізніше красуня показала, як вони із Заливако насолоджуються відпочинком.

Нагадаємо, що Анна Богдан розповіла, чи була знайома з Заливако до "Холостяка": "дуже не хотіла...".

Ще Politeka писала, що Заливако з Анною Богдан поїхали в подорож за кордон: "всі хочуть...".

Також Politeka повідомляла, що Анна Богдан влаштувала гаряче тренування з коханим.