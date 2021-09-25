Українська співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою шоу "Орел і Решка", вразила танцями

Як пише Politeka.net, 24-річна артистка нещодавно вирішила перекваліфікуватися у ведучі, ставши обличчям популярного шоу «Орел і Решка». Як відомо, завдяки цьому шоу прославилося багато відомих зірок, такі як Леся Нікітюк, Регіна Тодоренко і Настя Івлєєва. Судячи з усього, популярність молодої артистки теж вирішили зміцнити за допомогою тревел-проекту.

Паралельно зі зйомками Мішель встигає активно вести свої соціальні мережі і займатися кар'єрою. У молодіжній мережі Тік Ток з'явилося відео, на якому артистка в обтягуючій кофтині влаштувала запальні танці перед камерою.

"Дуже шкода, але...", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених слів.

"Коротше, ти найкраща і найкрасивіша дівчина", "Крутишка", "Ти краще Шейк і Дженнер", "Які форми", "Дівчинка, ти просто топ", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Андраде потрапила в лікарню, фото в гіпсі: "перший в моєму житті...".

Ще Politeka писала, що Мішель Андраде з партнером по шоу "Орел і Решка" насмішила шанувальників: "Йоу, йоу, легше".

Також Politeka повідомляла, що Андраде пустилася в танок, забувши про гіпс: "Діамантова рука".