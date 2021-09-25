Український актор і співак Артур Логай, який став учасником нового сезону "Танців з зірками", розповів про труднощі на проекті

Як пише Politeka.net, 27-річний актор, який грає в серіалі "Моя улюблена Страшко", повернувся до зйомок, що заважає готуватися до «Танців».

"Це Аня. Вона сором'язлива, жіночна, талановита, радіюча і дуже відповідальна. Вона боєць. Вона чемпіонка! І тут не потрібні ніякі титули. Хоча у неї їх не злічити. Вона краща за мене!

Вона повірила в деревинку на ім'я Артур Логай. І тепер, ми танцюємо і готуємося ночами, як тільки у мене немає зйомок. А цей тиждень-найгірший тиждень з нашого з Анею знайомства. Часу немає зовсім", - зазначив Логай.

За його словами, у нього почалися зйомки, що заважає повноцінно готуватися до шоу.

Шанувальники підтримали пару в коментарях.

«У Вас найпрекрасніша партнерка", "Ви кращі", "Удача буде на Вашій з Анею стороні", "Найкращі. У вас обов'язково все вийде!", - пишуть користувачі Мережі.

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