Знаменитість Ольга Цибульська і Григорій Решетник порадували милими знімками

Як повідомляє Politeka.net, Ольга Цибульська запросила сім'ю відомого телеведучого Григорія Решетника сняться в її кліпі на композицію "Дівчинка". Тому не дивно, що вони подружилися і проводять час разом.

Фото в компанії Решетника, співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Співачка виглядає як і раніше розкішно і елегантно. Вона одягла чорне плаття з глибоким декольте і високим розрізом по нозі, яке підкреслило її досконале тіло. На додаток до цибулі їй підібрали сріблясті туфельки, великі металеві сережки і кільце, а також зробили яскравий макіяж з сріблястими тінями і вишукану укладку хвилею. Решетник вибрав діловий костюм, додавши до нього білу хустку і краватку-метелика. Виглядає він мужньо і стильно.

На фото вони позують, стоячи в повний зріст. На другому знімку Оля розташувалася на підлозі, закинувши ногу за ногу. Тим часом ведучий стоїть поруч і засинає її білим пір'ям.



У своєму своїх яскравих образах вони виглядає так розкішно, що просто підірвали мережу. Фанати захоплюються такою вдалою колаборацією співачки і телеведучого: "Містер і Місіс Сміт", "Класнючі", "красиві і стильні обидва"," Ух ти, гарячі! Залік!".

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