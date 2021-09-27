Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала своє повноцінне тренування в спортзалі
Даша Астаф'єва багато часу приділяє догляду за собою, артистка не тільки є моделлю, співачкою і з недавніх пір актрисою. Вона також працює амбасадором косметичного бренду, тому дуже ретельно стежить за зовнішністю
Також Даша давно захоплюється різними видами спорту і часто ходить в спортзал, удосконалюючи фігуру.
"Всім ЗСЖ і рампампам. готов готуюся до міліціонера) " - написала Даша під своїм новим відео, а також додала пару слів у коментарях.
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Шанувальники тут же відреагували на Спортивний день зірки:
"Даш, це шикарно; Ого що це за молодиця🔥; найкрасивіша 🖤; Раз на рік)); і в номінації спортсмен року перемагає .. самі розумієте хто))); класний костюмчик 🔥; костюмчик добре сидить😍; шикарне відео 🔥; яка розумничка!❤ ️ ; Ви молодець, а мені так складно себе змусити займатися спортом😢; ви мій ідеал)🤤 😘; вічно можна дивитися!🔥 ; Lara Croft з Джолі-нервово курить в сторонці🙂 💪 🏻; костюмчик добре сидить😍».
Як можна помітити, у зірки вже є результати у ролику вона виглядає худіше, ніж зазвичай і її тонка талія відразу притягує до себе в погляд. Також артистка опублікувала у своєму Instagam відео з тренувань у спортзалі, де вона під керівництвом тренера виконує різні вправи.
Як правило Астаф'єва робить акцент на ноги і вибирає не найпростіші вправи, щоб не розслаблятися. Хоча зірка показала лише частину виснажливих вправ, очевидно, що Астаф'єва перебуває у відмінній фізичній формі.
Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.
Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.