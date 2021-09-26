Відома співачка і учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала показала, як пройшла Підготовка до третього ефіру
Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення.
Цього разу Джамала опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона показала, як пройшла Підготовка до попереднього ефіру шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що Джамалі і її партнеру Антону Нестерко вдалося пройти далі, а проєкт покинула Олександра Машлятіна і Денис Самсон.
"Танець з зірками
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backstage 3 ефір
Today is the day!
Неділя, яке ми так чекати кожен раз, наступний ефір, новий танець, характер, ритм.
Ще одне випробування, в який ми з Антоном Нестерко знадобитися ваша підтримка",- звернулася до шанувальників Джамала.
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