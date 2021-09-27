"Все так і є"

Дружина Дмитра Монатіка зробила зізнання про те, що їхнім дітям іноді не вистачає батька

Ірина Монатік поділилася щирим постом на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вона-не тільки дружина, але і директор Монатіка. Пара виховує двох синів-п'ятирічного Данила і чотирирічного Платона. Батьки намагаються якомога більше часу проводити з дітьми, і час від часу показують їх в соцмережах.

Як пише Politeka.net, в новому пості Ірина показала, як гуляє з хлопчиками на відкритому повітрі в сонячний день. При цьому вона зізналася, що прогулянка вийшла б ще краще, якби з ними був Дмитро.

"Красива осінь в Києві, для повного щастя потрібен тільки Діма, але власним прикладом як важливо знайти справу життя і дуже багато працювати і давати роботу величезній команді і дарувати радість людям...все так і є", - відверто розповіла Ірина.

На знімках вона з хлопчиками виглядає щасливою.

Підписники Монатік відповіли на її пост.

"Красиві", "Класні", "для тата найкраща підтримка – сім'я", "які фотки шикарні дивитися приємно", "які намистинки", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Монатіка в розлітається спідниці підкорила Лілію Ребрик новим образом.

Як повідомляла Politeka, Монатік похвалився красунею-дружиною в легкому вбранні на курорті.

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