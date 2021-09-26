Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вразила емоційним виступом на сцені в латексному вбранні
Артистка, донедавна виступала у складі дуету "Время и Стекло" продовжує підкорювати шанувальників сольними виступами. Цієї суботи Надя заспівала для жителів Нової Каховки з нагоди Дня міста. Як пише Politeka.net, зірка поділилася враженнями від концерту в своєму Instagram.
"Кожен концерт особливий по своєму. Вчорашній в Новій Каховці я запам'ятаю завдяки дуууже класній публіці і вітродуям, які сильно надули мені обличчя", - розповіла Дорофєєва.
Вона також показала уривки свого виступу, на яких вона відривається на сцені в своєму незвичайному латексному вбранні, спокусливо вигинаючись перед гітаристом. Артистка також продемонструвала роботу тих самих вітродуїв, які ефектно майоріли її волосся.
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Шанувальники Наді не змогли пройти повз її постів.
"Це той самий артист який приділяє увагу хоч і найменшим містам, і заряджає по повній", "Спасибі тобі за кожен концерт! Це неймовірні емоції", "яка ж ти шикарна", "твої концерти це атмосфера і неймовірні емоції", "Вау яка атмосфера неймовірно до мурашок", - пишуть люди.
Нагадаємо, весела Дорофєєва з келихом в руках розговорилася про свої плани.
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