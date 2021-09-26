Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вразила емоційним виступом на сцені в латексному вбранні

Артистка, донедавна виступала у складі дуету "Время и Стекло" продовжує підкорювати шанувальників сольними виступами. Цієї суботи Надя заспівала для жителів Нової Каховки з нагоди Дня міста. Як пише Politeka.net, зірка поділилася враженнями від концерту в своєму Instagram.

"Кожен концерт особливий по своєму. Вчорашній в Новій Каховці я запам'ятаю завдяки дуууже класній публіці і вітродуям, які сильно надули мені обличчя", - розповіла Дорофєєва.

Вона також показала уривки свого виступу, на яких вона відривається на сцені в своєму незвичайному латексному вбранні, спокусливо вигинаючись перед гітаристом. Артистка також продемонструвала роботу тих самих вітродуїв, які ефектно майоріли її волосся.

Шанувальники Наді не змогли пройти повз її постів.

"Це той самий артист який приділяє увагу хоч і найменшим містам, і заряджає по повній", "Спасибі тобі за кожен концерт! Це неймовірні емоції", "яка ж ти шикарна", "твої концерти це атмосфера і неймовірні емоції", "Вау яка атмосфера неймовірно до мурашок", - пишуть люди.

Нагадаємо, весела Дорофєєва з келихом в руках розговорилася про свої плани.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва показала розкішні апартаменти з величезним балконом і красуню-маму.

Також Politeka писала, що Дантес і Дорофєєва усамітнилися а спальні, вирішивши показати, чим вони займаються.