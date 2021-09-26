Учасник романтичного шоу "Холостячка-2" Дмитро Шевченко зробив несподіване зізнання Златі Огневич
Відеозвернення оприлюднено на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
Бізнесмен Дмитро Шевченко подякував Златі за побачення і зізнався, що це було одне з найкращих і незабутніх побачень в його житті.
Він зазначив, що церемонія пройшла дуже хвилююче для нього і понадіявся, що далі буде не так нервово .
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Користувачі Мережі кинулися вже обговорювати нового претендента на руку і серце Холостячки. Думки, як завжди розділилися. Комусь Дмитро Шевченко сподобався, а хтось його розкритикував.
"А він такий холодний, як айсберг в океані...а Злата не помічає, тому-що він їй дуже подобається. Хочеться щоб Злата була поруч з люблячим чоловіком, тоді вона буде по-насточщему щаслива",
"Франкенштейн",
"Шеф красунчик!😍 😍 😍 І все у нього вийде!👏👏",
"Емоцій нуль, зацікавленості нуль,і з Златою не знає про що говорити. Може прийшов попіаритись ?",- пишуть в мережі.
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