Дружина екс-"Холостяка" і телеведучого Микити Добриніна Даша Квіткова показала несподівані рани на ногах

Як пише Politeka.net, зараз Квіткова з чоловіком і сином відпочивають за кордоном. Парочка вирушила у відпустку до Франції, де проводить свій вільний час. Напередодні відпустки блондинка розповідала про неприємну хворобу. На зйомках вона підхопила кон'юнктивіт. Як пояснила Квіткова, візажисти фарбували її своїми кистями, що призвело до інфекції.

Цього разу в сторіс Квіткова засвітила рани на ногах. Уважні підписники відразу ж звернули увагу на ранки. Даша вирішила розповісти, чому вони у неї з'явилися.

"Ноги батьків, які щодня гуляють по 10-15 км", - підписала фото дівчина.

Відзначимо, що зовсім недавно Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками. У них народився син, якого назвали Лев. Як відомо, Добринін і Квіткова на даний момент є однією з двох пар, які залишилися разом після закінчення проекту «Холостяк».

Нагадаємо, що Даша Квіткова з сином вирішила звернутися до лікаря в Парижі:"Занесли інфекцію".

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