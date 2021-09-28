Учасник шоу "Голос країни" Богдан Муха, якого спіткало страшне горе, показав, якою була мама

Як передає Politeka.net, Богдан муха нещодавно втратив відразу всю сім'ю в один день. 19-го вересня стало відомо, що помер 53-річна жінка, якою виявилася мати Богдана. Причина смерті - отруєння грибами (білою поганкою), які вона вживала в їжу напередодні. Пізніше виявилося, що гриби їли тітка і бабуся Богдана і також, що вони їх збирали не самі, а їх пригостив приятель.

Так, цього разу Богдан Муха опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Він показав, як виглядала його мама, коли він ще був маленьким.

"Ти показала мені що насправді є важливим , і на скільки я в своїх справах, в саморозвитку, в амбіціях, в музиці ....забув про головні і прості речі. Переосмислення. Друзі, не видаляю Інстаграмм тільки через повагу до моєї аудиторії, буду рідко але по справі. Люблю тебе така як ти є", - повідомив Богдан Муха.

Шанувальники артиста залишили безліч коментарів, де підтримують його: "Співчуваю", "Тримайся дорогий", "Вона така красива", "Сумуємо з тобою братик", "Богдан, мені так боляче разом з тобою держ Тримайся, брат ❤️ Царства небесного матусі", "Співчуваю твоїй втраті. 😢 Тримайся, друже".

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