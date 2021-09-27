Артистка розповіла про своє життя

Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина співака Dzidzio не змогла стриматися і звернулася до українців

Славія після відходу від чоловіка прийняла рішення активно будувати кар'єру, пише Politeka.net. У своїх інтерв'ю Ярослава розповідала, що їй набридло перебувати в тіні чоловіка, і прийшов час продемонструвати всім свій талант.

Днями артистка випустила нову пісню "Любов любов". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

У пості Slavia розповіла, що у неї новий етап життя, і в своїх піснях вона розповідає про себе.

У публікації зірка звернулася до українців і подякувала всім за підтримку, їй сподобалося, що новий хіт проник в серця.

"Пісня "Любов любов" сповнена любові і поваги до власного минулого. Для мене вона символізує прийняття того, що сталося, прийняття себе і відкритість до нового майбутнього.

«Перехворіла»...

"Я знаю, що все буде добре...", точніше, все добре, а буде ще краще!",- виплеснула емоції Slavia.

"❤️❤️❤️ Дуже щира і чуттєва пісня 😍", "❤️🙌👏😢 😍 любові нової і натхнення у творчості! Пісня дуже красива і мелодійна !!!", "Чудова пісня, в очікуванні ваших нових пісень !!! 👏 👏 👏 ", "Супер! 🔥 Завжди важко починати з нуля. Але ви заслуговуєте неймовірне щастя 😍", - написали користувачі Мережі.

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