Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина співака Dzidzio, прокоментувала своє особисте життя

Співачка Славія неодноразово розповідала, що в шлюбі з Dzidzio її творче життя пішло на другий план, але після розлучення вона готова все змінити, пише Politeka.net.

Артистка днями випустила нову пісню "Любов Любов", яку представляє на різних радіостанціях.

Так, в нових сторіс Slavia показала, що дає інтерв'ю, і ведучій поцікавився про особисте.

"Всім цікаво особисте. Я прийшла з творчістю, а всі про особисте... Але я, знаєш, я тобі скажу так, що я розмовляю піснями, тому потрібно слухати", - відповіла колишня дружина Дзідзьо.

А далі, в новому сторіс, прозвучали неоднозначні слова з нової пісні: "Я тобі все прощу, серце відкрию знову...".

Пізніше артистка розповіла, що зараз у неї багато справ, і вона цього літа не встигла з'їздити на море.

"Я дуже люблю подорожі, але цього літа не вдалося мені на моря з'їздити. І зараз також щось не виходить з цією ситуацією нашою, і в загальному з моєю особистою ситуацією, у мене по всіх фронтах - розгрібаю по повній", - зізналася співачка.

Зазначимо, співаки Славія і Дзідзьо розлучилися в цьому році після 20 років відносин.

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