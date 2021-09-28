Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина співака Dzidzio, прокоментувала своє особисте життя
Співачка Славія неодноразово розповідала, що в шлюбі з Dzidzio її творче життя пішло на другий план, але після розлучення вона готова все змінити, пише Politeka.net.
Артистка днями випустила нову пісню "Любов Любов", яку представляє на різних радіостанціях.
Так, в нових сторіс Slavia показала, що дає інтерв'ю, і ведучій поцікавився про особисте.
"Всім цікаво особисте. Я прийшла з творчістю, а всі про особисте... Але я, знаєш, я тобі скажу так, що я розмовляю піснями, тому потрібно слухати", - відповіла колишня дружина Дзідзьо.
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А далі, в новому сторіс, прозвучали неоднозначні слова з нової пісні: "Я тобі все прощу, серце відкрию знову...".
Пізніше артистка розповіла, що зараз у неї багато справ, і вона цього літа не встигла з'їздити на море.
"Я дуже люблю подорожі, але цього літа не вдалося мені на моря з'їздити. І зараз також щось не виходить з цією ситуацією нашою, і в загальному з моєю особистою ситуацією, у мене по всіх фронтах - розгрібаю по повній", - зізналася співачка.
Зазначимо, співаки Славія і Дзідзьо розлучилися в цьому році після 20 років відносин.
Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо похвалилася розкішним презентом і зізналася
Також Politeka повідомляла, що DZIDZIO розкрив інтригу з квартирою для SLAVIA і чи правда, що вони знову разом
А ще Politeka писала, що розлучений Дзідзьо публічно заговорив про почуття, екс-дружина Славія не змовчала