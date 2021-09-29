Українці звернули увагу на дивину з нарядами Злати Огневич на шоу "Холостячка"

Популярна українська співачка Злата Огневич стала головною героїнею другого сезону шоу, в якому чоловіки борються за серце успішної жінки. Перші випуски викликали бурхливий ажіотаж серед українців, а в мережі активно обговорюють рішення Злати та її стосунки з учасниками.

Однак, уважні глядачі помітили ще одну цікаву деталь: Огневич кілька разів з'являлася на шоу в нарядах, які раніше засвітилися на конкурсантках в проекті "Холостяк". Відповідні пости були опубліковані на фан-сторінці шоу в Instagram, пише Politeka.net.

Спочатку на Огневич помітили ефектний чорний піджак з декоративними трояндами, який виглядав точнісінько як наряд Надін Медведчук з "Холостяк 11".

"Надін vs Злата? Як ми бачимо, бюджет таки бережуть як можуть. Я не сперечаюся, що воно то добре, але хотілося б розширення асортименту так сказати", - йдеться в публікації.

Потім глядачі помітили, що рожеве плаття з відкритими плечима, в якому Злата з'явилася в одному з випусків, виглядає дуже схожим на сукню Аліни Ляшук з 10-го сезону «Холостяка».

У мережі бурхливо обговорюють таке рішення творців шоу.

"стб боїться розоритися на нарядах", "це мені здається принизливо надягати сукні ті що вже носили інші учасниці", "костюмери підставляють Злату, як тільки можуть) Прям по максимуму", "капець! Я ще розумію, якби після Злати на дівчаток претендентів одягав, а навпаки вже другий наряд за програму секонд хенд що не вистачило у проекту грошей на сукню?", "Походу проекту не вистачає фінансів", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостячку" Огневич у довгій сукні з кросівками розкритикували Українки.

Як повідомляла Politeka, на учасника "Холостячки" накинулися після визнання Златі Огневич.

Також Politeka писала, що претендента на руку і серце "Холостячки" Огневич рознесли в пух і прах.