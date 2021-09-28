Учасниця "Холостяка" Юля "Зайка" після проекту втілила свою мрію, чим похвалилася в мережі
Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка, учасниця реаліті-шоу "Холостяк"з Михайлом Заливако Юлія Бельченко ("Зайка"), часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу Зоряна Краса поділилася свої досягненням - вона запустила свій особистий курс з SMM-спеціальності, в якому навчає премудростям цієї професії.
У своєму мікроблозі Юлія виклала кілька кадрів з презентації, на яких позує в компанії молодого красеня, який, мабуть, допомагав їй у втіленні мрії. На кадрах видно, що для заходу красуня вибрала стильне темне плаття з дрібним візерунком і прозорими ставками, цей наряд підкреслив витончену фігурку і пружне декольте дівчини.
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У підписі до фотографій Бельченко написала: "Близько двох років я мріяла запустити свій курс по роботі в соцмережах. Щоразу на шляху до мети мене зупиняв синдром самозванця. З'являлися думки, що є люди, які довше в цій сфері, краще розбираються, та й взагалі, кому буде цікавий мій курс і мій погляд на професію смм фахівця. Але після проекту "Холостяк" я отримала стільки питань від вас про те, що це за професія і де їй навчитися, що все ж зібрала всю свою сміливість і впевненість і створила програму курсу".
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