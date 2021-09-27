Відома співачка Тіна Кароль здивувала шанувальників, з'явившись в новому образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно представила україномовний альбом дуетів з молодими виконавцями "Молода кров", вразила шанувальників новим образом. На фан-Станиці в Instagram, присвяченій зірці, опублікували кілька кадрів артистки, на яких вона позує в незвичайному вбранні і в компанії з молодим виконавцем Іваном Наві.

На фотографіях Тіна відображена, мабуть, на знімальному майданчику в темній атмосфері. Перед камерою зірок позує в стильному шкіряному вбранні - штанях і піджаку оверсайз, під яким видно чорну кофтинку. Її волосся зібране в недбалу зачіску з декількома неслухняними пасмами, а на її обличчі легкий макіяж. на одному зі знімків Тіна позує в компанії Івана, дует з яким також увійшов до її альбому "Молода кров".

"Тіночка і @ivan_naviofficial ❤ слухаємо альбом "Молода кров" на всіх стрімінгових майданчиках", - йдеться в підписі до фото з Іваном. Знімок, на якому Кароль позує одна так: "неймовірна". У коментарях почали бурхливо обговорювати нові фотографії артистки, засинаючи її компліментами в коментарях.

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