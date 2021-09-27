"Так навіть краще"

Популярна українська співачка Оля Полякова кардинально змінила свою зовнішність на шоу "Маска", здивувавши новими фото

Як пише Politeka.net, артистка поділилася несподіваними знімками у своєму Instagram. Як відомо, Полякова разом з Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком і Дзідзьо входить до складу зіркових детективів, які повинні відгадувати, хто зі знаменитостей ховається під тією чи іншою маскою на популярному шоу.

При цьому самі детективи також приміряють для зйомок вельми екстравагантні образи. У новому пості Полякова показала один з них. На ній був ефектний чорний костюм з блискучими металевими вставками.

Однак, головною родзинкою образу стали чорне волосся, на які Полякова проміняла свій фірмовий блонд.

"Ну що, від 1 до 10 Як мені бути брюнеткою?", - поцікавилася у шанувальників зірка.

Варто відзначити, що її новий образ оцінили Оля Цибульська, Даша Трегубова і Катерина Бужинська.

Шанувальники Полякової також не змогли пройти повз.

"Оля вам йде будь-який образ але блондинкою вам все ж краще", "Блонд підходить більше", "на Алсу схожі", "так навіть краще. З темним волоссям", "захоплююся вашою красою, Оль але ви ж суперблондинка блонд - це Ваш колір", "Неее, цей колір робить вас старше!", "Брюнеткою краще", - пишуть люди.

Нагадаємо, Оля Полякова радикально змінила імідж, фото.

Як повідомляла Politeka, Полякова "заліпила" Єфросиніної на інтерв'ю, показавши свою силу.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла, як багато дозволяє своїй старшій дочці.