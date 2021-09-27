Знаменитий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про те, що зовсім недавно пережив депресію
Шоумен колумбійського походження поділився новим відвертим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Ектор зізнався, що у нього часто цікавляться, звідки він бере свою невичерпну енергію і позитив, а також примудряється встигати не тільки займатися роботою, а й насолоджуватися життям.
Як виявилося, за таким вражаючим фасадом шоумен успішно приховував серйозні проблеми.
"Рік тому у мене була депресія", - зізнався Хіменес-Браво.
Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"
Сотні птахів загадково загинули в один день, орнітологи в подиві: кадри дивного НП
Подвійна трагедія сталася в родині священика: ковід забрав найближчих, деталі
НП на зйомках "Співають всі", Остапчук теж постраждав: "Зачепив рукою декорацію і..."
Раптово зупинилося серце відомого українського артиста, йому було всього 40 років: "Це велика втрата"
Він розповів, що намагався одночасно лікувати недугу і займатися спортом, однак це не допомагало.
"Я дуже погано спав, постійні скачки настрій, погано себе почував, дуже погано їв і це ввело мене в депресія", - написав шеф-кухар (орфографія автора збережена).
Зрештою Ектор знайшов інший, відповідний для себе спосіб лікування, який виявився вдалим. За словами шоумена, зараз до нього повернулися хороший сон і апетит, а самопочуття і моральний стан прийшли в норму.
"І слава Богу, тому що замість мене ніхто не зніметься на Майстер Шеф, не керуватиме мій Ресторани, новий проект в Канада, Вільнюс, Україна і ще потрібно колись жити і бачити друзі", - підсумував Ектор.
Нагадаємо, Хіменес-Браво жорстко висловився про те, як повинен стежити за собою чоловік.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво розкрив причину розставання зі своєю українською коханою.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво показав вражаюче відео своєї роботи і розповів про головну пристрасть.