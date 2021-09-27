Знаменитий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про те, що зовсім недавно пережив депресію

Шоумен колумбійського походження поділився новим відвертим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Ектор зізнався, що у нього часто цікавляться, звідки він бере свою невичерпну енергію і позитив, а також примудряється встигати не тільки займатися роботою, а й насолоджуватися життям.

Як виявилося, за таким вражаючим фасадом шоумен успішно приховував серйозні проблеми.

"Рік тому у мене була депресія", - зізнався Хіменес-Браво.

Він розповів, що намагався одночасно лікувати недугу і займатися спортом, однак це не допомагало.

"Я дуже погано спав, постійні скачки настрій, погано себе почував, дуже погано їв і це ввело мене в депресія", - написав шеф-кухар (орфографія автора збережена).

Зрештою Ектор знайшов інший, відповідний для себе спосіб лікування, який виявився вдалим. За словами шоумена, зараз до нього повернулися хороший сон і апетит, а самопочуття і моральний стан прийшли в норму.

"І слава Богу, тому що замість мене ніхто не зніметься на Майстер Шеф, не керуватиме мій Ресторани, новий проект в Канада, Вільнюс, Україна і ще потрібно колись жити і бачити друзі", - підсумував Ектор.

Нагадаємо, Хіменес-Браво жорстко висловився про те, як повинен стежити за собою чоловік.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво розкрив причину розставання зі своєю українською коханою.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво показав вражаюче відео своєї роботи і розповів про головну пристрасть.