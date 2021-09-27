Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Друзі", вразила новими кадрами

Як передає Politeka.net, Еністон прославилася завдяки комедійним ролям, але нещодавно вона взялася за серйозну драматичну роль в серіалі «Ранкове шоу». Разом з Еністон там грає Різ Візерспун.

"Ранкове шоу" - американський телесеріал про боротьбу американської телеведучої з сексуальними домаганнями на роботі. Серіал створений за мотивами біографії Гретхен Карлсон.

У новому пості Еністон показала фото, на яких зображена поруч з Різ Візерспун.

"Моя сестра, друг, партнер...", - підписала кадри зірка "друзів".

Подробицями другого сезону серіалу актриси поділилися в новому інтерв'ю.

"Легенди", "ви обидві – вогонь", "захоплююся вами обома", "дві неймовірно круті і впливові жінки на одному фото", "Моя душа залишила тіло на мить", "потужний дует", "Я в раю", - коментують пост Еністон.

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