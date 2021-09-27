Українська співачка Slavia поскаржилася на відсутність подорожей у своєму житті

Цього року Ярослава Притула (справжнє ім'я співачки) пережила непростий період: вона розлучилася зі співаком DZIDZIO, з яким до цього її пов'язували довгі стосунки. Однак, як з'ясувалося, це не єдине, що затьмарило 2021 рік для Slavia. Як пише Politeka.net, під час свого візиту на радіо співачка поскаржилася на те, що не може відпочити так, як їй хочеться.

"Я дуже люблю подорожі, але цього літа не вдалося мені на моря з'їздити. І зараз теж щось не виходить з цією ситуацією нашою і взагалі з моєю особистою ситуацією...по всіх фронтах я розгрібаю по повній", - розповіла співачка.

Вона також підкреслила, що в житті важливо вміти "легко відпускати". Судячи з усього, Ярослава натякала на свою ситуацію з колишнім чоловіком.

"Бажаючи всім легко відпускати...відпускати образи, відпускати минуле, жити справжнім, солодко цілувати і насолоджуватися життям", - звернулася до своїх шанувальників зірка.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо похвалилася розкішним презентом і зізналася, хто її порадував.

Як повідомляла Politeka, Slavia відверто заговорила про почуття після розлучення з DZIDZIO.

Також Politeka писала, що Slavia виплеснула емоції після несподіваного розлучення з Dzidzio.