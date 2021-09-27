Відома українська співачка Камалія показала, як гуляє по нічному місту з чоловіком, і розкрила свої пристрасті в їжі
Днями артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, полетіла з країни зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром. Камалія не стала розкривати, куди прямує, запропонувавши своїм шанувальникам вгадати.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася в Instagram новими кадрами, на яких показала, як вони з чоловіком прогулюються по вечірньому, а потім і нічному місту.
Втім, поки Камалія не розкриває, в якій же країні вони знаходяться. Замість цього співачка вирішила показати мету своєї прогулянки. Як з'ясувалося, вона привела чоловіка до місця з її улюбленою їжею.
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"Я знову прийшла за лобстером. У мене сьогодні практично сніданок, обід і вечерю в один прийом, на вечерю. Вранці тільки каву випила з круасаном", - розповіла співачка.
Як зазначила зірка, вдень у неї просто не знайшлося часу на їжу.
"Але мені не звикати, зараз відірвуся!", - додала артистка.
Вона продемонструвала місцевий заклад з різноманітними морепродуктами. За словами Камалії, це саме те, що вона обожнює.
"Я завжди, коли сюди приїжджаю, бігом сюди біжу", - підсумувала співачка.
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