Відома українська співачка Камалія показала, як гуляє по нічному місту з чоловіком, і розкрила свої пристрасті в їжі

Днями артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, полетіла з країни зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром. Камалія не стала розкривати, куди прямує, запропонувавши своїм шанувальникам вгадати.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася в Instagram новими кадрами, на яких показала, як вони з чоловіком прогулюються по вечірньому, а потім і нічному місту.

Втім, поки Камалія не розкриває, в якій же країні вони знаходяться. Замість цього співачка вирішила показати мету своєї прогулянки. Як з'ясувалося, вона привела чоловіка до місця з її улюбленою їжею.

"Я знову прийшла за лобстером. У мене сьогодні практично сніданок, обід і вечерю в один прийом, на вечерю. Вранці тільки каву випила з круасаном", - розповіла співачка.

Як зазначила зірка, вдень у неї просто не знайшлося часу на їжу.

"Але мені не звикати, зараз відірвуся!", - додала артистка.

Вона продемонструвала місцевий заклад з різноманітними морепродуктами. За словами Камалії, це саме те, що вона обожнює.

"Я завжди, коли сюди приїжджаю, бігом сюди біжу", - підсумувала співачка.

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