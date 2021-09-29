Співачка Анастасія Приходько, суддя шоу "Співають всі", показала, як проводить час з чоловіком

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько зараз є суддею популярного шоу"Співають всі". Співачка нещодавно зізналася, що зіткнулася з хворобою в 18 років. Зірка розповіла, що всі улюблені делікатеси для неї стали огидними і співачку нудило. Анастасія навіть забувала, що хоче їсти. А тепер в Instagram Приходько показала, як проводить романтичний вечір з чоловіком.

Співачка опублікувала фото, на якому можна побачити тільки їх з чоловіком ноги. Поруч стояв келих і пляшка з шампанським. Як зазначила Анастасія, вона проводить вечір з чоловіком на озері.

"Мій чоловік-це найкращий друг в першу чергу, а потім все інше. Ми любимо з чоловіком пойтйі на озеро, випити шампанського і посекретничать. Добраніч, друзі. До завтра", - написала Приходько в трьох повідомленнях.

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