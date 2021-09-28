Український актор, спортсмен і стриптизер, учасник нового сезону шоу «Танці з зірками» Олексій Суровцев розповів про свої враження від шоу

Як передає Politeka.net, в останньому ефірі шоу Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова покинули проект. В ефірі "Сніданку з 1+1" парочка розповіла, як пережила уход з шоу.

За словами Суровцева, проект став для нього справжнім святом, яке подарувало йому дуже яскраві емоції. При цьому, були несподівані, і навіть, неприємні моменти.

«Для мене найбільш несподіваним стала низька оцінка за всю історію шоу - одиниця від Катерини Кухар», - зізнався чоловік.

Його партнерка, Марія Колосова заявила, що вчити новий танець за тиждень досить складно. За її словами, вона пишається тим, який прогрес показав Олексій на проекті. Колосова заявила, що в їхньому останньому номері було багато хореографії, а актор нарешті показав, що вміє танцювати.

Нагадаємо, що Олексій Суровцев дав підказку про свою партнерку: "я і моя...".

Також Politeka розповідала, що Олексій Суровцев показав спеку зі своєю рудоволосою партнеркою:"Красунчик чоловік".

А ще Politeka писала, що глядачі злякалися через найгарячішого учасника "Танців з зірками": "тільки тілом красивий".