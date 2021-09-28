Українська телеведуча Катя Осадча показала свого сина, якого старанно ховає від публіки

Як передає Politeka.net, у 19 років Осадча вперше стала мамою. Вона народила сина своєму першому чоловікові, бізнесмену і політику Олегу Поліщуку. У себе в Instagram вона вирішила показати, як виглядав Ілля, коли був ще зовсім маленьким, а також поділилася свіжими фото, на яких хлопчик - справжня копія своєї зоряної матері.

Осадча зазначила, що її старшому синові Іллі сьогодні виповнюється 19 років. І це перший день народження, який хлопець проведе далеко від неї.

"Ілля, ти моя гордість і найбільша в світі любов! Нехай все заповітне втілиться, а все інше скажу особисто. На першому фото мені 19, а Іллі півроку:) але це не означає, що мене пора робити бабусею", - підписала фото зірка.

"Ілюша, вітаємо! Ти великий молодець! Пишаємося тобою!",- залишив коментар під фото Горбунов.

Шанувальники теж приєдналися до привітань.

"Мамина копія", "Схожий на маму", "Світлої долі вашому синочку!", «Вітаю. Нехай удача супроводжує», «Славний хлопець виріс», «Як же вам пощастило, Катя. Такий син вже дорослий»,« Нехай все у нього складеться», - пишуть люди.

Додамо, що недавно Осадча народила третього сина. Тепер артистка - багатодітна мати. Нещодавно її чоловік публічно натякнув, що пара може зважитися ще на одну дитину.

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