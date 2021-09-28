Іспанська актриса Іціар Мартінес, яка прославилася на весь світ, зігравши детектива в серіалі "Паперовий будинок", вразила грайливим настроєм
Як передає Politeka.net, в Instagram у 47-річної актриси з'явилося фото, зроблене на балконі. Жінка позувала в красивій сукні, засвітивши свої стрункі засмаглі ніжки. Волосся Мартінес було ідеально укладене, а на обличчі красувалася грайлива посмішка.
"Фестиваль у Сан-Себастьяні 2021: цікаві посиденьки, презентації нових фільмів вже стартували і минулорічний урожай фільмів теж. І спасибі Алісії Руеде за ці красиві сукні", - підписала фото зірка.
У коментарях зірці залишили масу приємних слів.
"Яка красуня", «Ти просто зірка», «виглядаєш чудово», «я в тебе закоханий», «не віриться, що їй 47», «які ніжки», "зачіска відпад", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Іціар Мартінес виконала в серіалі роль Ракель Мурільо. Спочатку вона була на боці правоохоронців, після чого перейшла до грабіжників, отримавши позивний «Лісабон».
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