Співачка Оля Полякова вирішила змінити колір волосся, заінтригувавши українців
Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою. Артистка також знімається в проекті "Маска", де стала одним із зіркових детективів. Співачка не забуває і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Оля показала, як вирушила в салон на процедури.
"На свої улюблені процедури. Прекрасна Юлечка", - сказала Оля.
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"Буду сьогодні на масці блищати. Як думаєте, якого кольору у мене сьогодні будуть?",- продовжила Полякова.
"Пусики мої. Ну що, я знову в лінзах і це магічно. Ніхто не вгадав, якого кольору у мене сьогодні буде волосся", - розповіла Оля в наступному сторіс.
Після цього дівчина на задньому плані дістала перуку жовтого кольору.
"А ти навіщо тоді їх несла в кадр?",- запитала Полякова в кінці.
Нагадаємо, Полякова, сміючись, показала, як її молодша дочка "знущається" над вчителями
А ще Politeka повідомляла, що Оля Полякова з незвичайним волоссям показала, як готується до зйомок "Маски"
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