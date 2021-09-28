Співачка Оля Полякова вирішила змінити колір волосся, заінтригувавши українців

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою. Артистка також знімається в проекті "Маска", де стала одним із зіркових детективів. Співачка не забуває і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Оля показала, як вирушила в салон на процедури.

"На свої улюблені процедури. Прекрасна Юлечка", - сказала Оля.

"Буду сьогодні на масці блищати. Як думаєте, якого кольору у мене сьогодні будуть?",- продовжила Полякова.

"Пусики мої. Ну що, я знову в лінзах і це магічно. Ніхто не вгадав, якого кольору у мене сьогодні буде волосся", - розповіла Оля в наступному сторіс.

Після цього дівчина на задньому плані дістала перуку жовтого кольору.

"А ти навіщо тоді їх несла в кадр?",- запитала Полякова в кінці.

Нагадаємо, Полякова, сміючись, показала, як її молодша дочка "знущається" над вчителями

А ще Politeka повідомляла, що Оля Полякова з незвичайним волоссям показала, як готується до зйомок "Маски"

Також Politeka писала, що Полякова в шкіряному вбранні, як у Дженніфер Лопес, вбила Dzidzio на зйомках "Маски"



