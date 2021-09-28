Співачка Оля Полякова знову викликала фурор екстравагантним чином на зйомках другого сезону шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Оля Полякова, яка стала зірковим детективом шоу "Маска", не перестає епатувати публіку. У кожному епізоді проекту зірка буде з'являтися в нових образах, і поки зйомки тривають, артистка вже демонструє свої перевтілення в Instagram.

Так, цього разу Ольга знову розбурхала фанатів, з'явившись в дивовижному вбранні, в якому її просто не впізнати. На знімках співачка позує в короткій фіолетово-блискучій сукні, яка здається металевою. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і апетитне декольте зірки. Її волосся-перука тут світлі і виглядають не дуже природно, а на обличчі яскравий макіяж, також можна помітити лінзи в очах артистки, які роблять очі яскраво-блакитними.

Шанувальники тут же почали коментувати знімки, відзначаючи, що на них Полякова схожа на співачку Надю Дорофєєву: "Спочатку подумала, що Дорофєєва. Дуже гарний образ!", "Брюнетка", "Блонд", "Розкішна", "Думала, що це Дорофєєва", "Красива", "Лялька", "Вау, ви як лялечка", "Барбі", "Боже, яка вона прекрасна", "Так красиво", "@nadyadorofeeva це ти? Оля, ти завжди розкішна!", "Хоч блондинка, хоч брюнетка, Олечка ти прекрасна в будь-якому образі і кольорі!".

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