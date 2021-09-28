Епатажна українська співачка Оля Полякова показала зблизька свій шкіряний костюм з екстремальними розрізами для шоу "Маска"

Як відомо, Полякова-велика любителька сміливих сценічних нарядів, багато з яких виглядають відвертими. З урахуванням цього шоу "Маска" підійшло їй ідеально, адже для зйомок співачці створюють максимально нестандартні і зухвалі наряди.

Один з них артистка продемонструвала в новому відео у своєму Тікток.

Так, Оля покрасувалася фігурою в чорній шкіряній міні-сукні. Головною родзинкою вбрання стали зашнуровані розрізи з боків і на грудях, які вражають своєю глибиною. Доповнили образ співачки червона маска, а також перука і рукавичка такого ж відтінку.

На кадрах Полякова щосили вигинається і танцює під музику на знімальному майданчику, явно задоволена своїм вбранням.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз таких кадрів.

"І хто скаже , що у (дівчинки) у цієї, своїх двоє дітей!!", "Вишенька на торті", "Бомба", "красуня", "прикольний наряд", "Крашиха", "гаряче гарячого!" ,- пишуть люди в коментарях до посту співачки.

Нагадаємо, Оля Полякова радикально змінила імідж, більше не суперблондинка.

Як повідомляла Politeka, Полякова, сміючись, показала, як її молодша дочка "знущається" над вчителями.

Також Politeka писала, що Полякова ошелешила різкою зміною іміджу, більше не блондинка.